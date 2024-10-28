Двое туляков избили охранника и отобрали у него деньги 

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 37-летний охранник одного из городских общественных пространств. Мужчина заявил, что его избили двое неизвестных, после чего отобрали 3000 рублей.

Стражи порядка, изучив записи камер видеонаблюдения, в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 19-летний местные жители. В отделе они пояснили, что пошли на преступление будучи пьяными.

Молодые люди задержаны, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».