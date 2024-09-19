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Стали известны фамилии всех депутатов Тульской городской Думы 7-го созыва
Фото из архива Myslo.ru

Стали известны фамилии всех депутатов Тульской городской Думы 7-го созыва

19 сентября, состоялось 97-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области.

В рамках заседания были зарегистрированы депутаты Тульской городской Думы седьмого созыва, избранные по единому избирательному округу.

КПРФ:

1. Чекан Елена Викторовна.

2. Косарева Татьяна Геннадьевна.

«Единая Россия»:

3. Эрк Алексей Алоисович.

4. Шмелева Елена Владимировна.

5. Чусов Никита Дмитриевич.

6. Шахов Александр Григорьевич.

7. Савищева Анна Александровна.

8. Симонова Елена Викторовна.

9. Сычев Иван Андреевич.

10. Фаистов Александр Юрьевич (ему депутатский мандат передан от Шестовой Ирины Игоревны на основании ее заявления ).

«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»:

11. Шишкин Дмитрий Владимирович.

12. Комиссаров Алексей Сергеевич.

ЛДПР:

13. Маринков Александр Славкович.

14. Селиверстов Артем Алексеевич.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»:

15. Иванова Анна Игоревна.

Таково распределение по партиям согласно выборам по единым избирательным округам. В процентном соотношении это выглядит так:

  • «Единая Россия» – 47,52%
  • КПРФ – 12,80%
  • ЛДПР – 11,55%
  • «Справедливая Россия – патриоты – за правду» – 11,28%
  • «Новые Люди» – 5,48%

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» набрала 4,10%, «Коммунисты России» – 2,31%, против всех – 2,07%.

Из 7 политических партий, принимающих участие в выборах по единому округу, 5 преодолели барьер в 5% и допущены к распределению мандатов:

«Единая Россия» – 8 мандатов, КПРФ – 2 мандата, ЛДПР – 2 мандата, «Справедливая Россия – патриоты – за правду» – 2 мандата, «Новые люди» – 1 мандат.

Всего в Тульской городской думе представляют интересы жителей 35 депутатов. В результате голосования по одномандатным избирательным округам кандидаты от партии «Единая Россия» получили 19 мандатов и 1 мандат получил кандидат от партии «Родина». 

18 сентября региональная избирательная комиссия зарегистрировала 20 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам:

  • Комарова Надежда Николаевна (округ № 1 Медвенский)
  • Смолянинов Евгений Александрович (округ № 2 Скуратовский)
  • Воловатов Борис Сергеевич (округ № 3 Ильинский)
  • Филина Олеся Николаевна (округ № 4 Стадионный)
  • Герасимова Дарья Владимировна (округ № 5 Центральный)
  • Даньшин Олег Николаевич (округ № 6 Чулковский)
  • Суслин Владимир Владимирович (округ № 7 Пролетарский) 
  • Тимаков Владимир Викторович (округ № 8 Глушанковский)
  • Бурвиков Никита Викторович (округ № 9 Криволученский)
  • Козьякова Надежда Александровна (округ № 10 Приупский)
  • Картышов Александр Юрьевич (округ № 11 Советский)
  • Дементьева Анастасия Олеговна (округ № 12 Парковый)
  • Ишутин Алексей Евгеньевич (округ № 13 Привокзальный)
  • Швыков Александр Владимирович (округ № 14 Иншинский)
  • Рублевская Ирина Витальевна (округ № 15 Косогорский)
  • Астафьев Павел Владиславович (округ № 16 Серебровский)
  • Трошин Владислав Игоревич (округ № 17 Ленинский)
  • Кожевников Сергей Сергеевич (округ № 18 Комсомольский)
  • Гончаров Константин Геннадьевич (округ № 19 Ряжский)
  • Ларкин Михаил Николаевич (округ № 20 Зареченский)

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