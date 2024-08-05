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Школьников и студентов из Тулы приглашают на Всероссийский конкурс-фестиваль
Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Школьников и студентов из Тулы приглашают на Всероссийский конкурс-фестиваль

Подать заявку на конкурс-фестиваль «Семья и культурные традиции народов России» можно до 20 августа.

К участию приглашают детей, подростков и молодых людей в возрасте от 7 до 22 лет. Финалисты представят свои работы в Москве на праздничном концерте и выставке, а лауреаты получат дипломы и призы. Участие бесплатное.

В конкурсе-фестивале пять номинаций: «Музыка», «Танец», «Ремесло», «Общественный проект», «Семейная история».

Заявки принимаются до 20 августа 2024 года на сайте. Работу можно подготовить индивидуально или коллективом.

Финал пройдет в Москве 19 и 20 октября 2024 года. Свои работы на фестивале представят авторы как минимум 50 работ. Победителей ждут призы: лазерные проекторы, умные колонки, фотоаппараты, наушники. 

Кроме того, финалисты побывают на экскурсиях, познакомятся с единомышленниками со всей страны, получат признание от профессионального жюри.

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