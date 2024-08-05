Актриса Глафира Тарханова представит в Туле фильм «Мамы и дети»

Фото из архива Myslo.

8 августа в творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле будет дан старт региональному этапу проекта «Мамы и дети». В рамках торжественного открытия фотовыставки «Счастье. Материнство или карьера?!» состоится кураторская экскурсия от Екатерины Щербаковой-Торчилевской, эксклюзивный показ документального фильма Юлии Быба «Мамы и дети», а также обсуждение фильма с героинями проекта.

Участницы проекта — богатые и не очень, потомки знатных фамилий и те, кто «сделали себя сами», жены известных мужей и женщины, сделавшие фамилии своих мужей знаменитыми — все они меняются, став мамами, проходят свои личные осознания, изобретают себя заново и добиваются побед.

В чем секрет успеха этих женщин, как они обрели баланс, и при этом решились привести в наш мир трех и более детей? Как можно их успешно воспитывать, и при этом не терять высокий темп в работе и жизни?

На эти и другие вопросы отвечают героини фильма и фотовыставки: многодетные мамы Ирина Умнова-Конюхова, актриса Олеся Железняк, общественный деятель Ксения Безуглова, мэр Липецка Евгения Уваркина, член Общественной палаты РФ Ирина Яковенко, предприниматель и общественный деятель Елена Выжанова, дизайнер-основатель бренда одежды в ретро-традициях Анастасия Коркина, эксперт по безопасности уличного детского игрового и спортивного оборудования Наталья Зинченко и многие другие.

Участницами фотовыставки также стали победительницы конкурса «Ай да мама!», выбранные по результатам голосования в группе проекта «Мамы и дети. Свой путь» ВКонтакте.

Фотовыставка «Счастье. Материнство или карьера?!»будет проходить в кластере «Октава» в период с 8 по 22 августа. Далее экспозиция отправится в другие регионы России.

Проект «Мамы и дети» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и АНО «Национальные приоритеты». Организатор проекта — АНО «Центр „Свой путь“.

Программа:

16.30 — пресс-показ,

18.00 — открытие (приветственное слово),

18.15 — кураторская экскурсия от куратора выставки Екатерины Щербаковой-Торчилевской,

19.00- эксклюзивный показ документального фильма «Мамы и дети» (Россия, режиссер Юлия Быба, 90 минут). Возрастной ценз — 16+,

20.30 — обсуждение фильма с режиссером, героинями и гостями.

Специальный гость торжественного открытия — звезда российских сериалов Глафира Тарханова.

Попасть на торжественное открытие и показ фильма может любой желающий. Необходима предварительная регистрация — по ссылке. Количество мест ограничено.

Вход свободный.