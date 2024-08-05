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Более 3 тысяч родителей в Тульской области получают выплаты по уходу за детьми с инвалидностью

Более 3 тысяч родителей в Тульской области получают выплаты по уходу за детьми с инвалидностью

Выплату могут оформить родители или опекуны детей с инвалидностью или те, кто ухаживает за инвалидами с детства 1 группы.

3 590 родителей в Тульской области получают выплаты по уходу за детьми с инвалидностью. 

Размер ежемесячной выплаты равен 10 тысячам рублей. Оформить ее может один из родителей ребенка. Выплата полагается неработающим родителям, не состоящим на учете в Центре занятости населения, а с 2024 года на нее могут претендовать и те, кто устроился на неполный рабочий день. Если оформивший выплату неработающий родитель устроился на работу на неполный день, выплата по уходу сохранится. Важное условие: занятость не должна превышать 40 часов в неделю. До текущего года выплата предоставлялась только неработающим родителям и опекунам.

Периоды ухода за детьми с инвалидностью засчитываются родителям и опекунам в страховой стаж. Начисляется 1,8 пенсионных коэффициента за каждый год осуществления ухода. Это помогает родителям и опекунам не терять возможность формировать свои пенсионные права и при этом находиться рядом с ребенком.

Подать заявление на назначение выплаты можно онлайн на портале госуслуг. Также можно это сделать очно в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Тульской области или в МФЦ.

Также ежемесячная компенсационная выплата доступна жителям региона, которые заботятся о близких людях и родственниках, нуждающихся в уходе: гражданах с инвалидностью, пенсионерах старше 80 лет, нетрудоспособных, если по медицинским показаниям им необходим уход.

Размер такой выплаты составляет 1 200 рублей, оформить ее могут неработающие граждане с 14 лет. Периоды ухода за нетрудоспособными также засчитываются в страховой стаж.

Если у вас остались вопросы касательно компенсационных выплат, вы можете задать их операторам единого контакт-центра — 8-800-100-00-01. Режим работы региональной линии Отделения фонда по Тульской области: пн-чт — 9.00-18.00, пт — 9.00-16.45.

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