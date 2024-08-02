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В Туле открылась выставка «Кружево Русского Севера»

В Туле открылась выставка «Кружево Русского Севера»

Она будет работать в Выставочном зале до 21 сентября.

В экспозиции представлена уникальная коллекция кружева из Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Многие изделия сделаны по заказу и существуют в единственном экземпляре.

В экспозиции — около 100 самых разнообразных изделий кружевниц. От салфеток и скатертей до элементов одежды и аксессуаров, от сувениров до сказочных панно. 

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Поражают масштабом ажурные скатерти, длина и ширина которых больше метра. Один из образцов вологодского кружева — зонт «Летний день». Орнамент кружева состоит из восьми сегментов, узор каждого — пальметта, внутри которой — цветок.

На выставке представлено много изделий православной тематики. Так, кружевное панно «Мелодия вечности» посвящено Кирилло-Белозерскому монастырю.

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В экспозиции можно познакомиться не только с результатом, но и с процессом создания изделия. Представленные пяльцы, подушка и коклюшки — незаменимые инструменты мастериц.

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