В Туле открылась выставка «Кружево Русского Севера»

Она будет работать в Выставочном зале до 21 сентября.

В экспозиции представлена уникальная коллекция кружева из Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Многие изделия сделаны по заказу и существуют в единственном экземпляре.

В экспозиции — около 100 самых разнообразных изделий кружевниц. От салфеток и скатертей до элементов одежды и аксессуаров, от сувениров до сказочных панно.

Поражают масштабом ажурные скатерти, длина и ширина которых больше метра. Один из образцов вологодского кружева — зонт «Летний день». Орнамент кружева состоит из восьми сегментов, узор каждого — пальметта, внутри которой — цветок.

На выставке представлено много изделий православной тематики. Так, кружевное панно «Мелодия вечности» посвящено Кирилло-Белозерскому монастырю.

В экспозиции можно познакомиться не только с результатом, но и с процессом создания изделия. Представленные пяльцы, подушка и коклюшки — незаменимые инструменты мастериц.

Возрастное ограничение: 0+