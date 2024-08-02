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Самокатчики и велосипедисты более 1000 раз нарушили ПДД на тульских дорогах
Фото: тульская Госавтоинспекция

Самокатчики и велосипедисты более 1000 раз нарушили ПДД на тульских дорогах

Региональная Госавтоинспекция поделилась статистикой за семь месяцев 2024 года.

Сотрудники Госавтоинспекции города Тулы выявили 1118  нарушений Правил дорожного движения лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности и велосипедистами.

Вместе с полицейскими нарушителей выявляли инспекторы ПДН, сотрудники областного минтранса и профильного управления администрации города, а также дружинники, казаки и представители кикшеринговых организаций.

Они проводят беседы с велосипедистами и пользователями прокатных электросамокатов, предупреждают их о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. Представители сервисов краткосрочной аренды блокируют аккаунты нарушителей.

Всем участникам профилактических мероприятий вручаются информационные буклеты по Правилам дорожного движения.

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