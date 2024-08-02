Самокатчики и велосипедисты более 1000 раз нарушили ПДД на тульских дорогах

Фото: тульская Госавтоинспекция

Региональная Госавтоинспекция поделилась статистикой за семь месяцев 2024 года.

Сотрудники Госавтоинспекции города Тулы выявили 1118 нарушений Правил дорожного движения лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности и велосипедистами.

Вместе с полицейскими нарушителей выявляли инспекторы ПДН, сотрудники областного минтранса и профильного управления администрации города, а также дружинники, казаки и представители кикшеринговых организаций.

Они проводят беседы с велосипедистами и пользователями прокатных электросамокатов, предупреждают их о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. Представители сервисов краткосрочной аренды блокируют аккаунты нарушителей.

Всем участникам профилактических мероприятий вручаются информационные буклеты по Правилам дорожного движения.