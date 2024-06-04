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По каким адресам тулякам в июне отключат газ

По каким адресам тулякам в июне отключат газ

Публикуем график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.  

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.

Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).


Работы будут проводиться по следующим адресам:

4 июня 
с 10:00 до 17:00

  • ул. Токарева, 78б.
  • ул. Металлургов, 11/8; ул. Гайдара, 8/11.

с 14:00 до 17:00

  • Городской пер., 15а.

5 июня
с 10:00 до 17:00

  • ул. Металлургов, 11/8; ул. Гайдара, 8/11.

6 июня
с 10:00 до 17:00

  • ул. Металлургов, 11/8; ул. Гайдара, 8/11.

с 14:00 до 17:00

  • Городской пер., 15б.

10 июня
с 12:00 до 17:00

  • ул. Сурикова, 28.

14 июня
с 15:00 до 16:00

  • уд. Белкина, 6б.

17, 18 июня
с 10:00 до 17:00

  • ул. Баженова, 7а.
  • ул. Баженова, 9.
  • ул. 2-й проезд Гастелло, 17, корпус 2.
  • ул. Металлургов, 21/4; ул. Бардина, 4/21.

19, 20, 24, 25 июня
с 10:00 до 17:00

  • ул. Баженова, 7а.
  • ул. 2-й проезд Гастелло, 17, корпус 2.

26 июня
с 14:00 до 17:00

  • ул. Защитников Тулы, 5.

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