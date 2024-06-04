По каким адресам тулякам в июне отключат газ

В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.
Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
Работы будут проводиться по следующим адресам:
4 июня
с 10:00 до 17:00
- ул. Токарева, 78б.
- ул. Металлургов, 11/8; ул. Гайдара, 8/11.
с 14:00 до 17:00
- Городской пер., 15а.
5 июня
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 11/8; ул. Гайдара, 8/11.
6 июня
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 11/8; ул. Гайдара, 8/11.
с 14:00 до 17:00
- Городской пер., 15б.
10 июня
с 12:00 до 17:00
- ул. Сурикова, 28.
14 июня
с 15:00 до 16:00
- уд. Белкина, 6б.
17, 18 июня
с 10:00 до 17:00
- ул. Баженова, 7а.
- ул. Баженова, 9.
- ул. 2-й проезд Гастелло, 17, корпус 2.
- ул. Металлургов, 21/4; ул. Бардина, 4/21.
19, 20, 24, 25 июня
с 10:00 до 17:00
- ул. Баженова, 7а.
- ул. 2-й проезд Гастелло, 17, корпус 2.
26 июня
с 14:00 до 17:00
- ул. Защитников Тулы, 5.