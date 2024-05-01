Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев»

Фото: www.culture.ru.

Публикуем предварительную афишу мероприятий в филиалах Тульского музейного объединения.

Музей «Тульский кремль», (4872) 77-49-34:

18 мая, 18.00 — 19.00 по записи — антиэкскурсия «Тульский кремль. Часто задаваемые вопросы». 12+. Вход свободный.

18 мая, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00 — театрализованные мини-экскурсии «Были и небыли Тульского кремля». 12+. Вход свободный.

Тульский военно-исторический музей, (4872) 77-49-36:

18 мая, 18.00, 23.00-00.00 — фотозона, игротека. 0+. Вход свободный.

18 мая, 19.00 — театрализованная экскурсия «Полуночный дозор». 6+. Вход свободный.

18 мая, 20.00, 22.00 — командная игра «по-КВИЗим». 12+. Вход свободный.

18 мая, 21.00 — пешеходная интерактивная экскурсия «Шёл по городу офеня». 12+.

Тульский областной краеведческий музей, (4872) 30-79-75:

18 мая, 18.00 — выставка одного дня «Свидетели семейной истории». 6+. Вход свободный.

18 мая, 19.00 — творческий вечер, посвященный 105-летию Тульского областного краеведческого музея «В кругу друзей». 6+. Вход свободный.

18 мая, 20.00 — квест «Загадки страны ТОКМ». 6+.

Тульский музей изобразительных искусств, (4872) 35-40-53:

18 мая, 18.00 — концерт Тульского областного колледжа культуры и искусств. 6+. Вход свободный.

18 мая, 19.00 — лекция «Семейные ценности: семья глазами художника». 12+.

18 мая, 18.00-23.00 — квест «Семейные реликвии» для самостоятельного прохождения. 6+.

18 мая, 18.00-23.00 — Акция «Мы и ТМИИ». 6+. Вход свободный.

18 мая, 20.00 — концерт клуба авторской песни «Бригантина», «На любовь свое сердце настрою…». 6+. Вход свободный.

Музей «Тульские самовары», (4872) 31-23-33:

18 мая, 18.00 — мастер-класс «Рукоделие за самоваром». 12+.

18 мая, 21.00 — театрализованная экскурсия под фонарями «Тайны старого дома». 12+, ПК.

Музей декоративно-прикладного и народного искусства:

18 мая, 18.00 — тематическая экскурсия «Золотые россыпи Нижегородских промыслов». 6+.

Дом-музей В. В. Вересаева, (4872) 56-77-31:

18 мая, 18.00 — фольклорный праздник «Цветок весны — купальница», 0+, ПК.

18 мая, 21.00 — Вечерняя экскурсия «Тени дворянского дома». 0+, ПК.

Историко-мемориальный музей Демидовых, (4872) 39-37-74:

18 мая, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,22.00 — ночная прогулка-экскурсия по Историко-мемориальному комплексу Демидовых с фонарями. 12+.

18 мая, 18.00-23.00 — музейный тест «Кто ты из Демидовых?». 6+.

Вход свободный.

18 мая, 20.00 — музейный аукцион. 12+.

18 мая, 21.00 — квест-игра «Что? Где? Когда?». 12+.

18 мая, 22.00 по записи — мультимедийная программа «Семейные истории династии Демидовых». 12+.

Мемориальный музей Н. И. Белобородова, (4872) 36-18-85:

18 мая, 18.00 — мастер-класс «Объёмный цветок», 12+.

18 мая, 12.00 — концерт ансамбля гармонистов «Озорные переборы», 12+.

Вход свободный.

18 мая, 19.00 — музыкальная гостиная «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» (к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина). 12+, ПК.

Выставочный зал, (4872) 56-09-92:

18 мая, 18.00 — мастер-класс для всей семьи «Рисуем дом», 0+, ПК.

18 мая, 18.00 — мастер-класс «Мода», 6+, ПК.

18 мая, 19.00 — открытие мини-экспозиции работ участников штудий «Штудии. Вернисаж». 16+, ПК.

Музей П. Н. Крылова, (4872) 41-07-01:

18 мая, 18.00 — 00.00 — мастер-класс «Изготовление памятной открытки». 6+. Вход свободный.

18 мая, 18.00 — 00.00 — работа фотозон. 6+. Вход свободный.

18 мая, 18.00 — концерты Детской школы искусств № 1 города Тулы. 6+. Вход свободный.

18 мая, 19.00 и 20.00 — мини-экскурсия «Портреты семьи П. Н. Крылова». 6+. Вход свободный.

18 мая, 18.00-19.00 — работа зоны аквагрима. 6+. Вход свободный.

18 мая, 19.00 — мастер-класс по рисованию «Ветка сирени». 6+. Вход свободный.

Музей обороны Тулы, 8 953 955-01-93:

18 мая, 18.00 — 21.00 — интерактивные театрализованные экскурсии по экспозиции музея, 6+.

18 мая, 21.00 — историческая командно-ролевая игра «Зашифрованная история», 6+.

18 мая, 21.00 — показ кинофильма «В шесть часов вечера после войны». 6+.

18 мая, 22.00 — командная игра «Россия в деталях». 6+.

Богородицкий дворец-музей и парк, (48761) 2-25-32:

18 мая, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15 — экспресс-экскурсия по экспозиции башни-колокольни «История Богородицка от города-крепости до „цветника“ императрицы». 6+. Вход свободный.

18 мая, 18.00-20.00 — мастер-классы по работе с текстилем «Рукоделье — не безделье». 6+. Вход свободный.

18 мая, 18.00-21.00 — променад по парадным интерьерам дворца-музея «Будьте нашим гостем». 6+. Вход свободный.

18 мая, 20.30 по записи — постановка Домашнего театра «У Гаши» в Овальном зале «Театральная зарисовка». 12+. Вход свободный, количество мест ограничено.

18 мая, 21.00 — эстрадный концерт во внутреннем дворике. 12+. Вход свободный.

18 мая, 18.00-21.00 — экскурсия в шлеме виртуальной реальности «Путешествие по усадьбе Бобринских». 6+, ПК.

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева, (48734) 4-15-29:

18 мая, 18.00 — игровая программа «Папа, мама, я — дружная семья». 6+. Вход свободный.

Музей «Спасское» имени В. А. Стародубцева, (48762) 9-01-46:

18 мая, 18.00 — мастер-класс «Семейный сервиз». 6+, ПК.

18 мая, 19.30 — поэтический вечер «Самое ценное в жизни», 6+, ПК.

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», (48756) 2-35-10:

18 мая, 14.00 — тематическая экскурсия «Исторические предания рода Тургеневых». 6+.

18 мая, 16.00 — интерактивная программа «Волшебный сундучок». 6+.

Вход свободный.

18 мая, 18.00 — открытие выставки старинной фотографии «Семейный портрет». 6+. Вход свободный.

18 мая, 18.30 — квест-игра «Тайны старого парка». 6+. Вход свободный.

Музей русского и современного искусства в с. Крапивна, 8 902 843-54-30:

18 мая, 18.30 по записи — квест-путешествие по вечерней Крапивне «Загадки старинного города». 12+.

18 мая, 19.30 — квест-экскурсия «Путешествие по музею». 12+.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»:

18 мая, 18.00 — мероприятие «Энтузиасты, возродившие историю». 6+. Вход свободный.

18 мая, 19.00 — концерт «Музыка встречает друзей». 6+. Вход свободный.

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей, 8 953 955-04-12

8 920 788-61-66:

18 мая, 18.00 — художественная выставка одного дня «Неизведанная Россия». 6+. Вход свободный.

18 мая, 18.00 и 20.00 — экскурсия «В красках». 6+, ПК.

18 мая, 19.00 и 20.00 — мастер-класс «Гипсовые фигурки». 6+, ПК.

18 мая, 21.00 — квест-игра «Защитники Родины». 12+, ПК.

В программе возможны изменения. За подробностями обращайтесь непосредственно в музеи.