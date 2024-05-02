Пенсионерка из Тульской области набрала кредитов на 9 млн рублей, чтобы перевести деньги мошенникам 

В Щекинском районе 77-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, пенсионерке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками портала «Госуслуги». Они смогли убедить женщину, что кто-то пытается взять в разных банках кредиты от ее имени. Чтобы обезопасить свои средства, мошенники убедили женщину «перезаключить» кредиты, а еще перевести им её сбережения. Таким образом, пенсионерка лишилась 9 миллионов рублей.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».



