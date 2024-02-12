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«АртЗима» на Куликовом поле: метание валенков, иглу и блины на пеньках
Фото Романа Солопова, Куликово поле

«АртЗима» на Куликовом поле: метание валенков, иглу и блины на пеньках

Яркий зимний фестиваль состоялся в минувшие выходные на Конном дворе музея-заповедника «Куликово поле».

Фестиваль раскинулся на нескольких площадках. Из самого большого снежного сугроба на Конном дворе сделали ледяную горку: катались дети и взрослые. На других локациях посетители на скорость собирали гигантского картонного снеговика, разгадывали зимний кроссворд, играли в снежные крестики-нолики и шуточную «рыбалку», бросали в мишени нетающие снежки и сосульки и метали валенки. 

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Одной из самых популярных площадок фестиваля стал «Лагерь туриста». Заслуженный путешественник России, член совета тульского отделения Русского географического общества Юрий Рожков вместе со своей командной из Федерации спортивного туризма Тульской области демонстрировал все этапы строительства иглу, установки антуражной типи и настоящей туристической палатки «Зима», рассчитанной на ночевку 8-9 человек одновременно.

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Многие посетители Конного двора предпочли творческий досуг. Дети вместе с родителями вооружились аэрозольными баллончиками с красками и рисовали на снегу.

А тех, кто выбрал науку, ждали увлекательные опыты в «Веселой лаборатории». Дети с интересом наблюдали, как мыльные пузыри при соприкосновении со снегом застывали тонкой ледяной пленкой, и удивлялись орнаментам, которые оставляла на льду обычная поваренная соль.

Главных героев Конного двора в селе Монастырщино гости праздника тоже не обделили вниманием. Дети вместе с родителями участвовали в увлекательном квесте, где узнавали интересные факты о жизни лошадок из музейной конюшни. Много желающих было и прокатиться на них верхом.

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В день фестиваля посетителей с ветерком катали красавцы Искандер и Гарус. А сани по бескрайней снежной степи мчали рыжий мерин Кулик и Кассиопея — помесь рысака и русского тяжеловоза.

Фуд-корт на Конном дворе тоже не пустовал. Туристы с удовольствием дегустировали куликовскую выпечку и запивали ее травяным чаем и сбитнем. Многие гости фестиваля не только пробовали готовые блюда, но и принимали участие в кулинарных мастер-классах. На них дети вместе с родителями готовили ароматные блинчики на пеньках!

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Праздник на Конном дворе завершили семейные командные соревнования. Участники сельских игр на скорость преодолевали расстояния в командных лыжах, добывали мягкие кегли, метали в цель нетающие снежки и отвечали на интеллектуальные вопросы о зиме и обитателях Конного двора. Самыми быстрыми, ловкими и удачливыми по итогам всех этапов состязания оказались члены семьи Козак из Куркино.

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