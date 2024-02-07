В Туле отменили концерт «‎Щенков»

Как сообщил организатор, «по независящим от них причинам».

Концерт скандально известного музыкального коллектива «‎Щенки» отменили. Об этом сообщила площадка «‎Типография» на своей странице.

— Друзья, концерт не состоится по не зависящим от «Типографии» причинам, — написали организаторы в своей официальной группе.

Напомним, месяц назад, 7 января, солист группы «Щенки» Максим Моисеев выступил на концерте в Санкт-Петербурге в одном носке. Поступок возмутил общественность. Многие вспомнили репера Vacio, пришедшего на вечеринку Ивлеевой в похожем «луке». 9 января Максима Моисеева задержали на 10 суток.