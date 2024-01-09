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Тульский атаман Алексей Альховик осудил голого вокалиста «Щенков» и предложил вернуть худсоветы
Фото «Центральное казачье войско»

Тульский атаман Алексей Альховик осудил голого вокалиста «Щенков» и предложил вернуть худсоветы

Он подчеркнул: данная мера – «не цензура, а возможность сохранить сознание детей в адекватности».

Атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик
предложил вернуть худсоветы, какие были в СССР. Об этом он заявил, комментируя скандал с выходом на сцену в «голом костюме» вокалиста группы «Щенки».

–С каждым днем наши артисты и музыканты ведут себя все более и более вызывающе. Плевать они хотят на нормы морали и этики. Каждый, кто имеет возможность выступать публично перед большой аудиторией, должен понимать степень ответственности за ценности, которые они прививают нашим молодым людям, – сказал Алексей Альховик. 

Также он добавил, что накануне вернулся с Донбасса от десантников и на передовой «не встретил музыкантов».
 
– Там только настоящие герои, которые борются за будущее страны. А в это время здесь нашим детям промывают мозги вот такие «деятели искусства». Считаю, что пора вводить худсоветы, которые будут давать адекватную оценку артистам и их творчеству.
 
Нет, это не цензура, это возможность сохранить сознание наших детей в адекватности.
Альховик резюмировал, что тульские казаки готовы познакомить таких артистов, как «Щенки» с участниками СВО на передовой.
 
Напомним, 7 января солист группы «Щенки» Максим Моисеев выступил на концерте в Санкт-Петербурге в одном носке. Поступок возмутил общественность. Многие вспомнили репера VACIO, пришедшего на вечеринку Ивлеевой в похожем «луке».  Утром, 9 января, Максима Моисеева задержали в аэропорту и доставили в полицию.

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