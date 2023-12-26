Из новогодних шоу могут вырезать Киркорова

Филиппа Киркорова начали вырезать из новогодних шоу после участия в вечеринке Ивлеевой. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

По данным собеседников «Базы», поп-короля начали вырезать из эфиров НТВ. Руководство канала потребовало сделать альтернативную версию шоу «Маска» без Киркорова. По словам источника, от кого именно руководство канала получило указание вырезать Филиппа Бедросовича — неизвестно. Но причину продюсерам обозначили чётко: «голая вечеринка у Ивлеевой».

Вырезать артиста из передачи пришлось срочно: новая версия должна была быть готова к 31 декабря. Качество шоу, по словам источника, из-за этого сильно упало, но другого варианта нет: замену просто не успели бы снять.

Однако после извинений, которые Киркоров принес по видео, есть возможность, что по ТВ покажут изначальную версию. Так, на видео Филипп Киркоров пояснил: «Забежал на вечеринку всего на пять минут, а уже засветился».

Напомним, 20 декабря Филипп Киркоров вместе с другими звёздами был замечен на «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор». Тусовку, организованную блогером Настей Ивлеевой, резко осудили общественники. Депутат Госдумы попросил руководство главных каналов вырезать из эфира участников вечеринки. В ряду извинившихся — журналистка Ксения Собчак, Дмитрий Билан и Лолита Милявская.