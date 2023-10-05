Чичиковlive, Дядя Федор и Раскольников: большие гастроли в Тульском ТЮЗе

С 23 по 25 ноября труппа Театра юного зрителя «Дилижанс» из Тольятти выступит на сцене Тульского ТЮЗа.

Театр «Дилижанс» везет в оружейную столицу 3 спектакля, собравших много восторженных отзывов:

23 ноября 2023 г. в 11.00 и 14.00 — «Дядя Федор, пес и кот» (6+),

24 ноября 2023 г. в 16.00 — «Чичиковlive» (12+),

25 ноября 2023 г. в 16.00 — «Преступление и наказание» (12+).

Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» проводится по различным направлениям. И одно из самых популярных направлений, для детей и молодежи, включает гастроли театров юного зрителя, молодежных театров и театров кукол. Это направление формирует высокий уровень культуры у будущих зрителей российских театров.