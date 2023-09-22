На Куликовом поле прошла премия «​​​​​​​Моя Россия»: репортаж Myslo

Фото Маши Сапог

21 сентября на Куликовом поле отмечали сразу три дня рождения. В первую очередь это День воинской славы России. Именно в этот день в 1380 году Дмитрий Донской победил монголо-татарские войска. Второй праздник— Рождество Пресвятой Богородицы. А третий — рождение новой литературно-исторической премии «Моя Россия».

Миссия конкурса — вдохновить профессиональное сообщество на художественное осмысление грандиозных перемен, происходящих в жизни страны с конца ХХ века по настоящее время.

Первой точкой маршрута гостей стало село Монастырщино. Это место легендарного захоронения русских воинов, павших в Куликовской битве, и неизвестных солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

Писатели собрались, чтобы отдать дань памяти павшим героям. Начал церемонию Алексий, митрополит Тульский и Ефремовский.

Курсанты, десантники и студенты ТулГУ также участвовали в мероприятии и возложили цветы на могилы бойцов вместе со всеми.

Вручение премии «Моя Россия» проходило в деревне Моховое, в музейном комплексе «Куликово поле».

Учредители премии видят свою задачу в привлечении читательского и общественного внимания к произведениям, открывающим новую страницу российской литературы.

Инициаторы конкурса — Николай Иванов, председатель Правления Союза писателей России, и Александр Лапин, писатель, публицист, общественный деятель и член жюри.

Скриншот с официального сайта премии.

Для приветственного слова пригласили первого заместителя председателя Тульской областной Думы Марину Левину.

— Сегодня как никогда важно излагать исторические события страны в современном и актуальном стиле. Надеюсь, 21 сентября традиционно станет датой подведения итогов премии «Моя Россия». Благодарю вас за бесценный труд и желаю вдохновения!

Победителем в номинации «Краеведение» стала Юлия Иванова, главный редактор журнала «Тульский краеведческий альманах». Там публикуются статьи по истории Тульского края, документальные источники, материалы о современной культуре региона, проблемах сохранения историко-культурного наследия.

— Мы с редакцией журнала делаем многое для того, чтобы сохранить историю Тульского края! Я очень рада, что премия вручается на Куликовом поле, потому что моя Россия — здесь, в этом чудесном месте силы.

Денис Ткачук и его сборник стихотворений «Самосуд» — лауреаты номинации «Современная поэзия».

— Сегодня замечательный день, день победы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Здесь я ощущаю себя в душевном подъеме. Уже 9-й год занимаюсь поисковой работой, много выезжал на поля сражений, в экспедициях искал павших воинов и вел архивную работу, восстанавливая жизнь и боевой путь солдат. Поэтому все, что меня здесь окружает, мне особо дорого и ценно!

В номинации «Современная проза» победил российский журналист и прозаик Дмитрий Лиханов. Его роман «Звезда и Крест» посвящен судьбе Героя Советского Союза, военного штурмана Валерия Буркова, который во время афганской войны лишился обеих ног.

«Это книга о спасении и бесконечной Любви. Книга — скоропомощник отчаявшимся. Духоподъёмное произведение», — Андрей Кончаловский.

Анатолий Пшеничный — член Союза писателей СССР с 1989 года. Автор более 20 книг, музыкальных альбомов и сборников поэзии стал победителем в номинации «Песня, в атаку!». Произведения на стихи Пшеничного звучат в исполнении Александра Маршала, Михаила Шуфутинского, Александра Буйнова.

Победителем в номинации «Публицистика» стал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Журналист рассказал про новое место силы. Первое такое место для него — Мамаев курган — находится в родном городе Волгограде. Второе — Разорванное кольцо — на берегу Ладожского озера. Куликово поле мужчина посетил впервые, и это стало его третьим местом силы.

Жюри премии учредило особую награду Гран-при Всероссийской историко-литературной премии «Моя Россия». Победителем стал писатель Владимир Крупнин.

«По работам Владимира Крупина когда-нибудь будут судить о температуре жизни в окаянную эпоху конца столетия и о том, как эта температура из физического страдания постепенно переходила в духовное твердение», — представитель «Деревенской прозы» Валентин Распутин.

Статуэтка за победу в номинации.

Мероприятие завершилось экскурсией по музейному комплексу. Экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» знакомит с последними научными достижениями в изучении Куликовской битвы и представляет коллекцию реликвий — подлинных находок с поля сражения.

В новом прочтении используются и новые технологии. Помимо реликвий, в каждом зале есть мультимедийное оборудование.

Вместе с корреспондентом Myslo на премии «Моя Россия» и дальнейшей экскурсии побывали студенты ТулГУ с факультета журналистики.

Катя и Вика учатся на 1-м курсе. Девушки рассказали о своих впечатлениях от проведенного дня.

Вике 18 лет. Ее первый месяц в качестве студентки проходит легко.

— Сегодня посетили две экскурсии. Первая была посвящена истории на берегах Дона, а вторая — про Куликовскую битву. Потом посмотрели на вручение премии, узнали патриотических писателей. Некоторые речи лауреатов были длинными и относились к их коллегам, поэтому нам, первокурсникам, было сложно оценить мероприятие полностью. Также было познавательно узнать историю Куликова поля, порадовали археологические экспонаты. Ранее я не интересовалась подобным, поэтому сегодня получила совершенно новую информацию. Музей был совсем не скучным. Организаторы смогли сделать много интерактива, видео, предметов, к которым можно прикоснуться. Например, мне очень понравилась имитация стрельбы из лука.

Кате 18 лет, призналась, что вставать к первой паре тяжело, но учеба в целом нравится.

— Сегодня у нас была первая поездка с группой. Я получила много впечатлений и почувствовала, что попала на очень значимое событие. Было интересно на премии, но экскурсия запомнилась больше всего, особенно понравился интерактив и подача информации от экскурсовода.