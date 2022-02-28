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Пьяный туляк набросился с ножом на незнакомца и бросил умирать
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Пьяный туляк набросился с ножом на незнакомца и бросил умирать

Злоумышленник был уверен, что жертва мертва, и покинул место происшествия.

В Туле следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, вечером 26 февраля пьяный туляк находился около подъезда своего дома на ул. Тихмянова. Он поругался с ранее незнакомым 30-летним мужчиной, после чего решил его убить.

- Подозреваемый сходил к себе домой за ножом и, вернувшись, нанес им удары по голове, шее и туловищу потерпевшего. Предполагая, что мужчина умер, злоумышленник покинул место происшествия. Увидев происходящее, жильцы дома вызвали скорую помощь. В связи с тем, что потерпевший с полученными ранениями был своевременно доставлен в больницу, его жизнь удалось спасти, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Следователи и криминалисты СК России по Тульской области осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы.

Следствием мужчине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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