В Туле выступит Александр Серов

18 февраля в Городском концертном зале пройдет концерт народного артиста России Александра Серова. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Какая женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»? Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством. Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах.

Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на

Александра Серова — это настоящий подарок для многих зрителей. Творчество этого певца занимает особое место на российской эстраде.

Впервые на большую сцену артист вышел в 1983 году в популярной

телевизионной передаче «Шире круг». С тех пор каждая его встреча с публикой становится ярким и запоминающимся событием, подарком, сюрпризом для каждого слушателя.

Стоит сказать об одной особенности этого исполнителя: когда он выступает, то каждый в зале чувствует, что поет артист именно для него.

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