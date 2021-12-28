В Туле прошел Новогодний кубок КВН

Победители отправятся на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022» в Сочи и на Международный фестиваль детских команд КВН В Анапу.

На Новогодний кубок КВН пришло много зрителей и групп поддержки команд.

Всего коллективов было восемнадцать: «Халапеньо», «Петрович и Петровны» «Все привиты», «Вставьте текст», «Ночной дожор», «Как иначе», «Не долго думая», «Бюджетная Москва», «Не тихий Дон», «Патриоты юмора», «Взрослые дети», «Шутки в сторону», «Лев и Толстой», «Сборная ТулГУ», «Балдеж», «В активном поиске», «Планета ЕО», «Надиване». Все команды представляли Тулу и Тульскую область.

В жюри: Илья Тихомиров — заместитель министра молодежной политики Тульской области, Вячеслав Родионов — директор государственного учреждения Тульской области «ТОЦМ», Юлия Шаламова — директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной бизнес-инкубатор», Наталья Панасенко — чемпионка Оружейной лиги-2018 в составе команды КВН Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Василий Цветынин — директор сборной КВН Тульской области.

Игра проходила в необычном формате. Команды разбили на три разных блока: Тульская Юниор-лига и дебютанты («Халапеньо», «Петрович и Петровны» «Все привиты», «Вставьте текст», «Ночной дожор», «Как иначе», «Не долго думая»), ТОП-лига («Бюджетная Москва», «Не тихий Дон», «Патриоты юмора», «Взрослые дети», «Шутки в сторону», «Лев и Толстой») и Оружейная лига («Сборная ТулГУ», «Балдеж», «В активном поиске», «Планета ЕО», «Надиване»).

В каждом блоке выбирали победителя, среди которых по итогу должен был определиться один — команда, которая отправится на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022» в Сочи или на Международный фестиваль детских команд КВН В Анапу. В этот раз жюри не выставляли баллы, а сразу называли обладателя кубка в своем блоке.

Также вне конкурса на сцене выступили финалисты Премьер-лиги КВН сезона 2020 года — команда «Сборная бывших».

Как всегда, команды шутили на злободневные темы; помимо Нового года большой популярностью пользовалась недавняя премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Также не остались незамеченными и региональные особенности, так как все команды представляли Тульскую область.

Лучшей актрисой стала самая маленькая участница команды «Петрович и Петровны» — Евгения Татаренкова.

Лучшим актером стал Илья Сафронов из команды «Не долго думая».

Приз за лучшую шутку забрала команда «Шутки в сторону».

Победителями в блоке «Тульская Юниор-лига и дебютанты» стала команда «Как иначе», «ТОП-лиги» — «Взрослые дети», а в блоке «Оружейная лига» — «Планета ЕО».

ГРАН-при получила команда «Взрослые дети», которая поразила жюри своим потрясающим танцем снежинок.

После оглашения результатов на сцену вышел министр молодёжной политики Тульской области Алексей Давлетшин и сказал, что победители блоков — не единственные, кто поедет в Сочи и Анапу.

На международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022» в Сочи отправятся «Надиване», «Планета ЕО» и «В активном поиске».

На международный фестиваль детских команд КВН в Анапу — «Взрослые дети» и «Лев и Толстой».

— Мы, конечно, не ожидали, что сегодня выиграем. Целых восемнадцать команд — все мастера своего дала. Кто-то выходил в первый раз, кто-то уже давно играет, но на такой результат мы и не надеялись. Думаю, мы будем отмечать с сегодняшнего дня и до самого Нового года! — Никита Данилов, капитан команды «Взрослые дети».

— Сегодня была очень эмоциональная игра, много команд на достойном уровне, которые боролись до последнего. Я выступал за две команды, и по итогу игры и одна, и другая отправятся на международные фестивали, которые пройдут в Сочи и Анапе. — Сергей Мизин, капитан команд «Планета ЕО» и «Лев и Толстой».

немного шуток От команды «Патриоты юмора» У всех ретроградная Венера три месяца, а в Плавске весь год. От команды «Халапеньо» Если бы у Буратино произошёл секс: «Я хотел стать мальчиком, а стал мужчиной!»