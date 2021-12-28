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В Туле прошел Новогодний кубок КВН

В Туле прошел Новогодний кубок КВН

Победители отправятся на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022» в Сочи и на Международный фестиваль детских команд КВН В Анапу.

На Новогодний кубок КВН пришло много зрителей и групп поддержки команд.
 
Всего коллективов было восемнадцать: «Халапеньо», «Петрович и Петровны» «Все привиты», «Вставьте текст», «Ночной дожор», «Как иначе», «Не долго думая», «Бюджетная Москва», «Не тихий Дон», «Патриоты юмора», «Взрослые дети», «Шутки в сторону», «Лев и Толстой», «Сборная ТулГУ», «Балдеж», «В активном поиске», «Планета ЕО», «Надиване». Все команды представляли Тулу и Тульскую область.
 
В жюри: Илья Тихомиров — заместитель министра молодежной политики Тульской области, Вячеслав Родионов — директор государственного учреждения Тульской области «ТОЦМ», Юлия Шаламова — директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной бизнес-инкубатор», Наталья Панасенко — чемпионка Оружейной лиги-2018 в составе команды КВН Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Василий Цветынин — директор сборной КВН Тульской области.
 
Игра проходила в необычном формате. Команды разбили на три разных блока: Тульская Юниор-лига и дебютанты («Халапеньо», «Петрович и Петровны» «Все привиты», «Вставьте текст», «Ночной дожор», «Как иначе», «Не долго думая»), ТОП-лига («Бюджетная Москва», «Не тихий Дон», «Патриоты юмора», «Взрослые дети», «Шутки в сторону», «Лев и Толстой») и Оружейная лига («Сборная ТулГУ», «Балдеж», «В активном поиске», «Планета ЕО», «Надиване»).
 
В каждом блоке выбирали победителя, среди которых по итогу должен был определиться один — команда, которая отправится на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022» в Сочи или на Международный фестиваль детских команд КВН В Анапу. В этот раз жюри не выставляли баллы, а сразу называли обладателя кубка в своем блоке.
 
Также вне конкурса на сцене выступили финалисты Премьер-лиги КВН сезона 2020 года — команда «Сборная бывших».
 
Как всегда, команды шутили на злободневные темы; помимо Нового года большой популярностью пользовалась недавняя премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой».
 
Также не остались незамеченными и региональные особенности, так как все команды представляли Тульскую область.
 
  • Лучшей актрисой стала самая маленькая участница команды «Петрович и Петровны» — Евгения Татаренкова.
  • Лучшим актером стал Илья Сафронов из команды «Не долго думая».
  • Приз за лучшую шутку забрала команда «Шутки в сторону».
  • Победителями в блоке «Тульская Юниор-лига и дебютанты» стала команда «Как иначе», «ТОП-лиги» — «Взрослые дети», а в блоке «Оружейная лига» — «Планета ЕО».
  • ГРАН-при получила команда «Взрослые дети», которая поразила жюри своим потрясающим танцем снежинок.
После оглашения результатов на сцену вышел министр молодёжной политики Тульской области Алексей Давлетшин и сказал, что победители блоков — не единственные, кто поедет в Сочи и Анапу.
 
  • На международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022» в Сочи отправятся «Надиване», «Планета ЕО» и «В активном поиске».
  • На международный фестиваль детских команд КВН в Анапу — «Взрослые дети» и «Лев и Толстой».
— Мы, конечно, не ожидали, что сегодня выиграем. Целых восемнадцать команд — все мастера своего дала. Кто-то выходил в первый раз, кто-то уже давно играет, но на такой результат мы и не надеялись. Думаю, мы будем отмечать с сегодняшнего дня и до самого Нового года! — Никита Данилов, капитан команды «Взрослые дети».
 
— Сегодня была очень эмоциональная игра, много команд на достойном уровне, которые боролись до последнего. Я выступал за две команды, и по итогу игры и одна, и другая отправятся на международные фестивали, которые пройдут в Сочи и Анапе. — Сергей Мизин, капитан команд «Планета ЕО» и «Лев и Толстой».
 
немного шуток
От команды «Патриоты юмора»
 
  • У всех ретроградная Венера три месяца, а в Плавске весь год.
От команды «Халапеньо»
 
  • Если бы у Буратино произошёл секс: «Я хотел стать мальчиком, а стал мужчиной!»
Команда «Взрослые дети»
 
— Ты чего такой?
—  Я увидел дементора, он очень страшный!
—  А, это Дима Соболев. Он всегда так выглядит.

 

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В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 39
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 40
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В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 43
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 44
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 45
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 46
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 47
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 48
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 49
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В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 51
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 52
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В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 54
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 55
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 56
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 57
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 58
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 59
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 60
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 61
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 62
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 63
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 64
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 65
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 66
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 67
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 68
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 69
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 70
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 71
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 72
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 73
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 74
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 75
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 76
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 77
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 78
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 79
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 80
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 81
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 82
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 83
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 84
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 85
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 86
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 87
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 88
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 89
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 90
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 91
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В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 93
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В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 95
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 96
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В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 127
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В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 131
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 132
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 133
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 134
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 135
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 136
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 137
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 138
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 139
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 140
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 141
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 142
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 143
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 144
В Туле прошел Новогодний кубок КВН, Фото: 145
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Автор: Полина Салькова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:02 +1
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