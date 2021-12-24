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Последние выходные года в Тульской области будут снежными и пасмурными
Фото из архива MySlo

Последние выходные года в Тульской области будут снежными и пасмурными

Синоптики обещают умеренный юго-западный ветер и низкое атмосферное давление.

По данным сайта «Метеоинфо», 25 и 26 декабря в Тульской области ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег (до 5 мм за сутки).

Температура воздуха ночью – от 10 до 13 градусов мороза, днём – от -4 до -7. Ветер юго-западный, до семи метров в секунду. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:12 +2
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