В Туле двое детей обокрали рассеянного мужчину
Шестиклассники нашли банковскую карту и оплатили ею свои покупки.
В Туле полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 30-летний туляк. Мужчина заявил, что где-то оставил банковскую карту, после чего с нее списались 2793 рубля.
Сотрудники полиции смогли установить личности злоумышленников, списавших денежные средства. Ими оказались двое школьников в возрасте 12 и 13 лет. Шестиклассники нашли карту и оплатили ею свои покупки.
В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия по выяснению деталей случившегося.
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