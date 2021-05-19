В Туле двое детей обокрали рассеянного мужчину

Шестиклассники нашли банковскую карту и оплатили ею свои покупки.

В Туле полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 30-летний туляк. Мужчина заявил, что где-то оставил банковскую карту, после чего с нее списались 2793 рубля.

Сотрудники полиции смогли установить личности злоумышленников, списавших денежные средства. Ими оказались двое школьников в возрасте 12 и 13 лет. Шестиклассники нашли карту и оплатили ею свои покупки.

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия по выяснению деталей случившегося.