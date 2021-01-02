Офлайн: куда сходить всей семьей на каникулах

Несколько мероприятий в формате офлайн пройдет на Казанской набережной в Туле.

С 1 по 7 января с 12.00 до 15.00 на Казанской набережной пройдут театрализованные малоформатные представления «Новый год по-тульски».

4 января с 17.00 до 19.00 на набережной пройдет большое after-party Нового года «Держи Быка за рога»: зимние забавы, короткие концертные программы, новогодние фотозоны.

6 и 7 января с 19.00 до 20.00 – рождественские спектакли.

