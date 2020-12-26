В Тульской области после реконструкции открыт музей командира крейсера «Варяг»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

26 декабря зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина приняли участие в церемонии открытия музея командира крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева в Заокском районе (село Савино).

Ольга Гремякова отметила, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в здании выполнили капитальный ремонт. Здесь заменили инженерные системы и кровлю, сделали вентиляцию, которой ранее не было, внутреннюю отделку, оштукатурили фасад, установили новые окна и двери.

«Также в музее создана новая экспозиция, которая отвечает самым современным тенденциям музейного дизайна. В основном круглом зале с использованием мультимедийного оснащения рассказывается о предпосылках Русско-японской войны, ходе сражения у Чемульпо, кораблях и судьбах моряков. В игре «Морской бой» посетители могут сами встать за штурвал и почувствовать себя настоящими моряками», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Экспозиция в малом зале рассказывает о становлении Всеволода Руднева как морского офицера, его карьере и семейной жизни, предках и потомках. В ней представлены уникальные экспонаты из фондов Тульского музейного объединения. Кроме того, за время существования музея его экспозиция пополнялась экспонатами из Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга, Государственного Исторического музея, Главного штаба ВМФ России и других военных и общественных морских организаций.

Преобразилось и пространство вокруг музея: появились тематический сквер, аллея якорей и беседки с качелями.

«Главное предназначение музея — рассказывать и напоминать о подвигах граждан России, наших земляков, о героизме экипажа легендарного крейсера. Губернатор Алексей Дюмин уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, сохранению культурного и исторического наследия. Важно, чтобы этот небольшой музей и дальше привлекал детей и взрослых своей уникальностью и неповторимостью», — отметила Ольга Гремякова.

Теперь музей вновь открыт для посетителей и будет принимать их в том числе и в новогодние праздники с учетом всех требований Роспотребнадзора.