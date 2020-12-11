Тульские команды приглашают поучаствовать в Новогоднем кубке КВН

20 декабря в Тульском областном центре молодежи пройдет Новогодний кубок КВН «Оружейной столицы». Начало в 17.00.

Билеты на игры бесплатные, но в ограниченном количестве, поэтому спешите их забронировать у Люсинэ Малхасян.

А если вы желаете попробовать свои силы на сцене, быстрее собирайте команду, заполняйте заявку и отправляйте ее Владимиру Пейсахову в личные сообщения или на почту: vladimir.peysahov@tularegion.org

Участие в Кубке могут принять только команды Тулы и Тульской области.