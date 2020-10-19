В Тульской области сняли художественный фильм к 150-летию писателя И. А. Бунина

Фото: Андрей Крупский, группа ВКонтакте "Living History - Живая История".

Презентация кинокартины состоится в октябре 2020 года.

Реконструкторы из Тулы, Орла, Москвы, Серпухова приняли участие в съемках художественно-документального фильма к 150-летию Ивана Алексеевича Бунина совместно с домом-музеем писателя.

Снятая в Ефремове, кинокартина расскажет о семье писателя Ивана Бунина и его связи с Тульской землей.

Режиссером фильма выступил Денис Гастев, известный совместной с военно-историческими клубами работой «Тихмяновская высота», премьера которого состоялась в феврале 2020 года.



Организатором историко-реконструкторской части съемок выступил клуб «Тульский оборонительный рубеж», также участвовали клубы «Серпуховской рубеж» и «Орел».