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В Тульской области сняли художественный фильм к 150-летию писателя И. А. Бунина
Фото: Андрей Крупский, группа ВКонтакте "Living History - Живая История".

В Тульской области сняли художественный фильм к 150-летию писателя И. А. Бунина

Презентация кинокартины состоится в октябре 2020 года.

Реконструкторы из Тулы, Орла, Москвы, Серпухова приняли участие в съемках художественно-документального фильма к 150-летию Ивана Алексеевича Бунина совместно с домом-музеем писателя.

Снятая в Ефремове, кинокартина расскажет о семье писателя Ивана Бунина и его связи с Тульской землей.

Режиссером фильма выступил Денис Гастев, известный совместной с военно-историческими клубами работой «Тихмяновская высота», премьера которого состоялась в феврале 2020 года.

Организатором историко-реконструкторской части съемок выступил клуб «Тульский оборонительный рубеж», также участвовали клубы «Серпуховской рубеж» и «Орел».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:25 +2
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