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В Узловой осуждена пенсионерка, зарезавшая мать

В Узловой осуждена пенсионерка, зарезавшая мать

После убийства женщина вызвала такси и увезла тело потерпевшей на заброшенные дачи.

В Узловой 50-летняя женщина признана виновной в убийстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 11 июля пьяная пенсионерка (получившая право досрочного выхода на пенсию из-за проживания в Чернобыльской зоне) находилась дома у 69-летней матери.

Женщины поссорились и обвиняемая нанесла потерпевшей не менее 36 ножевых ранений. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.

После жестокой расправы обвиняемая вызвала такси, а тело матери засунула в мешок для мусора. Таксисту заявила, что ей нужно похоронить умершего пса, после чего мужчина и сосед, который сидел на лавочке у подъезда, помогли ей запихнуть мешок в багажник. 

Обвиняемая спрятала труп потерпевшей на заброшенных дачах, после чего вернулась домой и убралась в квартире.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:40 0
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