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«Живи спокойно, страна!»: Лариса Рубальская представит в Туле юбилейную программу

«Живи спокойно, страна!»: Лариса Рубальская представит в Туле юбилейную программу

18 ноября на сцене Городского концертного зала выступит Лариса Рубальская. Начало концерта в 19.00.

Лариса Рубальская – не только популярная поэтесса-песенница, она – человек-праздник! Каждое её появление на телеэкране, в радиоэфире или на сцене заряжает зрителей оптимизмом и жаждой жизни. 
 
Рубальская написала стихи для более чем 600 песен. Их исполняли Иосиф Кобзон, Владимир Мигуля, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Анне Вески, Ирина Аллегрова, Александр Малинин, Татьяна Овсиенко и многие другие. Ее стихи трогают душу, проникают в сердце. Ее понимание женской судьбы, помноженное на литературный талант, дарит минуты наслаждения тем, кто любит песню
и поэзию, кто верит в высокие чувства.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:22 +1
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