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В тульских школах из-за гриппа и ОРВИ закрыт 81 класс

В тульских школах из-за гриппа и ОРВИ закрыт 81 класс

Также приостановлена работа двух детских садов.

Об организации работы образовательных учреждений в связи с эпидемиологической обстановкой сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области рассказала директор департамента образования Елена Пчелина. 

Руководитель ведомства пояснила, что на данный момент приостановлена работа двух детских садов – в Ефремове (одна группа) и Кимовске (четыре группы) – 77 воспитанников.

В общеобразовательных учреждениях в 81-м классе (0,9% классов Тульской области) из-за гриппа и ОРВИ приостановлен образовательный процесс. Одновременно с 28 сентября возвратилось к очной форме обучения структурное подразделение ЦО №53.

Среди средних профессиональных образовательных учреждений в двух частично приостановлено обучение: в одном из новомосковских колледжей на каникулы отправлены 16 из 18 групп и не учится также одна группа в Тульском железнодорожном колледже.

Елена Пчелина подчеркнула, что в регионе разработан алгоритм перевода отдельных групп и классов на дистанционку по причине ОРВИ. Сейчас 12 классов в 9 образовательных учреждениях уже учатся в таком формате. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:33 +3
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