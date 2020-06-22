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Онлайн-выпускной от «ВКонтакте»

Онлайн-выпускной от «ВКонтакте»

27 июня «ВКонтакте» организует «Основной выпускной» — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии. Выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Зрители пообщаются со звёздами и смогут принять участие в конкурсе, где будут разыгрываться призы, включая iPhone и «Капсулу» от Mail.ru. Кроме того, учителя поздравят их с окончанием школы. 

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.

Где и когда?
Москва
Москва, Москва
27 июня 2020, суббота
18:00
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Касса
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ундервуд
Купить билет
16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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