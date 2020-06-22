Онлайн-выпускной от «ВКонтакте»

27 июня «ВКонтакте» организует «Основной выпускной» — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии. Выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Зрители пообщаются со звёздами и смогут принять участие в конкурсе, где будут разыгрываться призы, включая iPhone и «Капсулу» от Mail.ru. Кроме того, учителя поздравят их с окончанием школы.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.