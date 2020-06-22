Онлайн-выпускной от «ВКонтакте»
27 июня «ВКонтакте» организует «Основной выпускной» — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии. Выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Зрители пообщаются со звёздами и смогут принять участие в конкурсе, где будут разыгрываться призы, включая iPhone и «Капсулу» от Mail.ru. Кроме того, учителя поздравят их с окончанием школы.
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.
Где и когда?
Москва, Москва
27 июня 2020, суббота
18:00
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽