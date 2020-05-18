Сотрудники тульской транспортной полиции заманили на свою территорию продавца ножа

Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула.

Мужчину задержали и в отношении него возбудили уголовное дело за сбыт холодного оружия.

Несколько лет назад во время охоты житель Узловского района нашел в лесу нож в чехле и решил оставить его себе. Предмет относится к холодному гражданскому оружию, поэтому мужчина был обязан заявить о находке и оформить ее должным образом, однако не стал делать этого.

В этом году охотник столкнулся с финансовыми трудностями и решил продать находку. На виртуальной торговой площадке он разместил объявление о продаже клинка за 6 тысяч рублей.

«На данное предложение обратили внимание сотрудники ЛО МВД России на станции Тула и незамедлительно среагировали. В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия транспортные полицейские вышли на продавца и, выступив в качестве покупателя, договорились о встрече на переходном мосту через железнодорожные пути станции Узловая-1. Сделка состоялась: мужчина передал оперативнику нож в чехле, завернутый в газету, и получил денежные средства. После этого злоумышленник был задержан и доставлен в линейное подразделение», — сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тула.

Эксперт пришел к выводу, что нож изготовлен промышленным способом, является охотничьим, соответствует требованиям ГОСТ Р 51500-99 «Ножи и кинжалы охотничьи, общие технические условия» и относится к гражданскому холодному оружию.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт холодного оружия). Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Стоит отметить, что к объектам, которые находятся в оперативном обслуживании транспортной полиции, относятся железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, подвижной пассажирский и грузовой состав, аэропорты, речные порты, а также акватория Москва-реки и других судоходных рек ЦФО. То есть в городе подозреваемый находился бы уже вне их зоны ответственности и задерживали бы его сотрудники обычной полиции.