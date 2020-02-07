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Группа Lumen привезет в Тулу музыкальную программу о своих страхах
Фото из @lumen_official.

Группа Lumen привезет в Тулу музыкальную программу о своих страхах

2 апреля в Concert Hall группа презентует концертную программу «Страх». Начало в 19.00.

Концерт станет продолжением большого тура по стране, который начался прошлой осенью. Тур был назван в честь композиции «Страх», она стала частью саундтрека к комиксу «Темные ночи. Бэтмен. Металл», выпущенному издательской группой «Азбука-Аттикус». Премьера анимационного клипа состоялась на фестивале Comic Con Russia.

В программе не только новый сборник песен, но и новое световое шоу. По словам музыкантов, в новой программе они рассказали о своих собственных страхах — одиночества и равнодушия, отсутствия перспектив и тщетности бытия, войны и смерти, нелюбви:

— В этих ежедневных сражениях с нашими тревогами, фобиями и комплексами есть два исхода: или страх сломит и изменит тебя, или ты сломишь страх и изменишься сам. В одном случае ты раб, в другом — герой. Но бывают и другие страхи — за близких и любимых. Поддаваясь им, жертвуя собственными интересами, мы становимся лучше. Обо всём этом — в нашей новой программе «Страх».

Билеты на концерт группы Lumen (16+) доступны в Myslo-кассе.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

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