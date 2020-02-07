Владелец тульского кафе хочет подать в суд на «Ревизорро»: «Испорченные продукты они принесли с собой!»

Фото предоставлены телеканалом «Пятница!».

По словам директора заведения, съемочная группа принесла с собой испорченные продукты, а затем выдала их за найденные в кафе.

Генеральный директор и совладелец тульского кафе-бара «Блюз» прокомментировала Myslo скандал с визитом съемочной группы передачи «Ревизорро». По словам Аллы Даниловой, съемка проходила несколько месяцев назад и на самом деле всё было не так, как это преподносят Ксения Милас и канал «Пятница!».

«Ворвались люди, среди которых я узнала двух посетителей, пообедавших у нас минут за 15 до этого. Они поели, расплатились и спокойно ушли. Видимо, специально сначала знакомились с планировкой, чтобы понимать, куда бежать. Я подумала, что это какое-то разбойное нападение, и поэтому позвонила в полицию. Представились эти люди только примерно через полчаса после того, как ворвались», — рассказала Алла Данилова.

В проморолике передачи «Ревизорро» фигурирует мужчина (один из руководителей кафе), который на вопрос ведущей Ксении Милас о том, пьян ли он, ответил «Да, в ураган». Алла Данилова объяснила, что на самом деле он был трезв, а приведенный выше ответ был иронией.

«Что еще можно ответить? Посмотрите дальше видео — разве он вел себя как пьяный? Так провоцировали, что сложно было сообразить, что можно говорить, а что нет. Даю гарантию на 200%, что, будучи на его месте, вы бы с собой не совладали. Я много чего в жизни видела, но такого…» — возмутилась генеральный директор кафе-бара.

Алла Данилова назвала поведение Ксении Милас вандализмом и утверждает, что ведущая «Ревизорро» раскидывала принесенные с собой продукты, а затем показывала их на камеру и говорила, что это обнаружено в кафе. Это был то ли фарш, то ли куриное филе. При этом снималось только то, что выставляет кафе в неприглядном свете.

«Когда закончили, сели на диван в зале. Выключая камеры, оскорбляли нас всех, а включали, когда мы им парировали на их оскорбления. Потом вызвали полицию, так как не могли выйти. А не могли они выйти потому, что, когда заходили, за ними захлопнулась дверь. Наш работник потом вышел через служебный вход, открыл им с улицы и сказал, что они могут выйти. Но они ответили, что теперь останутся и хотят дождаться полиции. Полиция приехала и никакого удержания не увидела», — уверяет Алла Данилова.

По словам генерального директора и совладелицы кафе-бара «Блюз», после съемок никаких проверок в кафе не проводилось и нарушений не выявлялось. Алла утверждает, что большинство отзывов в Яндексе положительные, а негативные — заказные от «Ревизорро», и пишут их люди, «которые пальцем о палец не ударили и ничего в жизни не создали».

Данилова считает, что из-за проморолика передачи рейтинг кафе может упасть, поэтому она намерена написать заявление в правоохранительные органы по поводу распространенной телеканалом информации, которую называет лживой. Затем она планирует подать в суд на возмещение причиненного ущерба.

«У меня на сайте есть сертификат, и это о многом говорит. Это не какая-то Ксения Милас… Приходит какая-то девочка-мальчик, которая когда-то выиграла какой-то конкурс в шоу «Пацанки» на канале. Какое право она имеет зайти, она же правил Роспотребнадзора не знает! Влетает и начинает позорить! В других городах всё это так же снято, под копирку. Это отравление жизни людям, которые что-то создают. Я не говорю, что все идеальны: везде, где ни копни, что-нибудь найдется, начиная от магазина и заканчивая какой-нибудь базой или рестораном. Мне непонятно, почему нас страна не защищает: пришла девочка-мальчик, фыркнула-пыркнула, грязные ботинки кинула, надела бахилы, раскидала свои продукты и начала снимать…» — заключила директор кафе.