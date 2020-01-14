В Туле откроется выставка плакатов экстравагантного дизайнера Игоря Гуровича

Фото: tiam-tula.ru.

Каждая его работа – ребус из иронии и аллюзий, изобретательности и простодушия, агрессивной пластики или стильного аскетизма.

17 января в 18.00 в Туле в Доме Крафта (проспект Ленина, 25) откроется выставка одного из самых экстравагантных отечественных дизайнеров – Игоря Гуровича. Атакующие образы, неожиданные формы, русская экспрессия и буддистский минимализм – всё это тонко настроенные инструменты, которыми искусно владеет Гурович.

Каждая его работа – ребус из иронии и аллюзий, изобретательности и простодушия, агрессивной пластики или стильного аскетизма. Изучать и находить эти намёки чрезвычайно занимательно. При этом главная мысль часто показывает себя через однозначно поданную метафору.

Например, на плакате фестиваля «Длинные руки» поднятая рука превращается в фабричные корпуса с дымящими трубами пальцев. Это – мощный завод, напряженное производство.

Фантастический киновидеофестиваль в маленьком Канске Красноярского края представлен летающей тарелкой, испускающей лучи света и одновременно становящейся маяком в серой сибирской мгле.

Как сообщает Тульский историко-архитектурный музей, на выставке будут представлены более 80 остроумных плакатов, созданных для БДТ им.Г.А.Товстоногова, международного канского видеофестиваля, Большого фестиваля мультфильмов и др.

На вернисаж приедет сам автор.

Вход на выставку в этот день свободный.