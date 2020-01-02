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1 января три туляка повторно попались пьяными за рулем

1 января три туляка повторно попались пьяными за рулем

Повторно нетрезвые водители выявлены в Алексине, Донском и Дубне.

Сотрудниками Госавтоинспекции продолжают выявлять нетрезвых водителей на автодорогах Тульской области. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 3 случая управления транспортными средствами в состоянии опьянения теми лицами, которые ранее уже наказывались за подобные нарушения.

Повторное деяние предполагает уголовную ответственность.

В первом случае ранее судимый 30-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,996 мг/л) за рулём BMW, во втором - 39-летний неработающий житель Северо-Задонска управлял «Форд-Фокус» в опьянении (1,001 мг/л), а 23-летний житель Дубенского района был за рулём ВАЗ-2107 в нетрезвом состоянии (0,234 мг/л).

Каждый из мужчин ранее привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Сейчас в отделах МВД проводятся процессуальные проверки, водителям грозит уголовное наказание.

Напомним, в период новогодних праздников Госавтоинспекцией особо активизирована работа по выявлению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. На пресечение подобных противоправных деяний дополнительно ориентированы все экипажи ДПС.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:11 +7
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Тульская область

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