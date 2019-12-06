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В Тульском областном центре молодежи покажут «Сказки Нарнии»

В Тульском областном центре молодежи покажут «Сказки Нарнии»

Детское новогоднее представление по мотивам книг Клайва С. Льюиса состоится 3 января. Начало в 15.00.

Гостей ждет много интересного:

  • увлекательное музыкальное представление, исполняемое в живую,
  • аквагрим
  • диско-программа с Дедом Морозом возле елки и многое другое…

Нарния — это сказочная страна, которую главные герои нечаянно находят в платяном шкафу старого дома. Четверо детей — два брата и две сестры из семьи Пэвенси – отправляются в сказочную Нарнию, которую захватила Белая Колдунья. Люси, Эдмунду, Сьюзен и Питеру придется вступить в борьбу со злой Королево, с помощью новых лесных сказочных друзей одержать победу и стать истинными королями и королевами Нарнии!

Длительность: 70 минут без антракта.

Автор музыки: Екатерина Бахтерева.

Режиссер: Алексей Громов.

Билет на спектакль «Сказки Нарнии» (6+) уже появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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