В феврале в Туле пройдет фестиваль, посвященный Юрию Хою

15 февраля 2020 года в Concert Hall гостей ждет большая музыкальная программа из хитов группы «Сектор Газа». Начало в 19.00.

Фестиваль приурочен к 55-летию со дня рождения артиста. В нем задействованы родные и близкие Юрия Хоя, которые окружали его в творческой и в семейной жизни. В фестивале принимает непосредственное участие старшая дочь Юрия Клинских (настоящая фамилия фронтмена группы «Сектор Газа») Ирина, музыканты золотого состава группы «Сектор Газа» и создатель единственного официального фан-клуба — Сергей Ким. На сцене выступят участники кавер-групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».

Билеты на фестиваль «Сектор Газа»: 55 лет Ю. Хою» появились в продаже во всех точках Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной