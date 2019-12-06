Как будут развивать Тулу в ближайшие четыре года?

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев представил главе региона концепцию социально-экономического развития города на 2020−2024 годы.

По его словам, областному центру необходима долгосрочная стратегия развития, предусматривающая ритмичное развитие всех его территорий и сбалансированное планирование бюджетных расходов. В следующем году администрация города планирует разработать такую стратегию.

Также Дмитрий Миляев обозначил ряд приоритетных целей на ближайшие годы. К их числу относятся:

снижение аварийности в сфере ЖКХ;

развитие транспортной инфраструктуры;

наращивание объемов жилищного строительства и продолжение программы переселения из аварийного жилья;

развитие предпринимательства и привлечение инвестиций.

Губернатор Алексей Дюмин поддержал идею разработки долгосрочной стратегии развития города, отметив, что она должна стать реальным планом мероприятий по улучшению качества жизни в областной столице.

Глава региона рекомендовал особое внимание обратить на развитие Большой Тулы, где условия жизни по-прежнему отстают от качества жизни в центральных частях города.

В ходе обсуждения Дмитрий Миляев отметил, что к 2022 году администрация города планирует окончательно решить проблему нехватки мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. Для этого в ближайшие два года планируется построить 5 детских садов с общим количеством мест свыше 750, оборудовать 6 модульных детских садов. Актуальной остается задача по строительству новых школ. Так, уже в декабре этого года началось строительство школы на 600 мест в ЖК «Времена года».

Губернатор подчеркнул, что запланированные сроки строительства социальных объектов должны неукоснительно соблюдаться, без этого невозможно нормальное развитие строящихся микрорайонов.

Отдельно глава администрации коснулся вопроса переселения туляков из аварийного жилья. Он отметил, что ежегодно в муниципальном бюджете будет предусматриваться порядка 150−200 млн рублей на эти цели. Это позволит в течение 5 лет расселить туляков с общей аварийной площади порядка 14 тыс. кв. м.

Алексей Дюмин задал Дмитрию Миляеву вопрос о том, как будет достигаться задача по снижению аварийности в сфере ЖКХ.

- Судя по обращениям, которые ко мне поступают, у жителей целого ряда населённых пунктов Большой Тулы есть проблемы с качеством воды и её частыми отключениями, — сказал губернатор.

Дмитрий Миляев сообщил, что в течение ближайших лет планируется заменить почти 25 км магистральных водоводов. Реализация этих планов будет производиться за счет средств регионального, муниципального бюджетов, так и за счет внебюджетных источников в рамках проекта «Реформа ЖКХ в Российской Федерации».

Кроме того, в 2020 году в бюджете города предусмотрены средства на переустройство системы обезжелезивания п. Плеханово, строительство сетей водоотведения в поселке Косая Гора.

В рамках федеральной и областной программ «Чистая вода» с 2020 по 2024 год запланировано 4 объекта на сумму около 500 млн руб.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в муниципалитете по-прежнему остро стоит вопрос газификации. В целом ряде населенных пунктов Большой Тулы, а также на отдельных улицах областного центра по-прежнему нет газа.

Дмитрий Миляев пояснил, что администрация проводит газификацию улиц за счет средств бюджета города. Закончены работы по газификации 1-го и 2-го Лихвинских проездов, завершается газификация Лихвинского переулка.

В 2020 году начинается газификация участков для многодетных семей в п. Октябрьский Зареченского района. После окончания работ в 2021 году газ получат более 420 семей.

Губернатор отметил, что областной центр третий год участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего за 3 года было отремонтировано 26 улиц, общий объем финансирования составил более 1 млрд рублей.

- В 2018 году управленческие ошибки чуть было не привели к срыву программы. Важно не допустить повторения ситуации", — сказал Алексей Дюмин.

Дмитрий Миляев добавил, что в план БКАД на 2020 год в Туле вошли 9 объектов, в том числе такие значимые для жителей города артерии, как ул. Ф. Энгельса, ул. Кауля, ул. М. Горького, ул. Демонстрации, Городской переулок и т. д.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник подчеркнул, что программа БКАД рассчитана до 2024 года включительно. В 2020 и 2021 году Туле будет выделяться по 500 млн рублей из средств федерального бюджета.

В том числе — 792,3 млн рублей на строительство моста через р. Упу и второй очереди Восточного обвода.

Также на совещании обсудили подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона поручил проработать вопрос создания мемориала, посвященного городам-героям.