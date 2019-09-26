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В Туле открывается выставка финского фотографа «Уличная мода: от Хельсинки до Москвы»
Фото предоставлено ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

В Туле открывается выставка финского фотографа «Уличная мода: от Хельсинки до Москвы»

С 28 сентября 2019 года в Тульском музее изобразительных искусств откроется выставка фотографий Лиисы Йокинен.

Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы» организована в рамках программы Двадцатого российско-финляндского культурного форума, который пройдет в Туле с 27 по 29 сентября.

Лииса Йокинен — фотограф и создатель популярных в Финляндии и за ее пределами фотопроектов HEL Looks, SF Looks, NY Looks, MOS Looks, раскрывающих уникальный стиль жителей городов. В 2018 году она приехала в Москву, где запустила фотопроект MOS Looks. Экспозиция в Тульском музее изобразительных искусств создана на основе снимков, созданных в Москве и Хельсинки, и показывает сходство и различия в уличном стиле в обеих столицах.

– Уличная фотография сочетает в себе множество моих увлечений и интересов: стиль, знакомство с новыми людьми, творчество, фотография, история моды. В 2018 году я приехала в Москву в первый раз в жизни и была поражена тем, насколько творчески москвичи подходят к выбору одежды. Мне ещё никогда не приходилось видеть такое количество крутых и самодельных или кастомизированных предметов одежды в одном месте, – Лииса Йокинен.

Выставка работает по 12 октября 2019 года.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:05 0
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