Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»: полная афиша

Фото из архива Myslo.

III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» пройдет в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и создания Большой Засечной черты и будет приурочен ко Дню города Тулы.

Музыкальные программы мероприятия посвящены различным эпохам и стилям — от военной и танцевальной музыки XVIII—XX вв. до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.

Отличительная особенность нынешнего фестиваля: его гостями наряду с прославленными взрослыми коллективами станут сразу несколько детских духовых оркестров из Центрального региона России.

6 сентября

15.00 — Тула, площадь перед музеем оружия

«Барабан шоу» образцового художественного коллектива, детско-юношеского оркестра духовых и ударных инструментов «Юнга» (г. Новороссийск)

17.30 — Тула, ЦПКиО им. Белоусова, Центральная эстрада

Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» (г. Тула)

18.00 — Тула, площадь перед памятником Льва Толстого

Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район)

18.00 — Тульский кремль

Образцовый духовой оркестр Детской школы искусств посёлка Бавлены (Владимирская область)

Детский духовой оркестр и Ансамбль барабанщиков Эстрадно-джазовой студии «А&Б» Центра детей и юношества (г. Ярославль)

18.00 — Новомосковск, Городской дворец культуры

Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии

7 сентября

15.40 — Тула, проспект Ленина

Парадное шествие оркестров по проспекту Ленина от Филармонии

16.00 — Тула, площадь Ленина

Парад духовых оркестров. Дирижёр — художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра города Одинцово, полковник Андрей Балин

19.00 — Тула, площадь перед памятником Льва Толстого

Концерт Губернаторского духового оркестра