новости
новости
Регистрация
Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»: полная афиша
Фото из архива Myslo.

Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»: полная афиша

Мероприятие состоится 6 и 7 сентября.

III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» пройдет в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и создания Большой Засечной черты и будет приурочен ко Дню города Тулы.

Музыкальные программы мероприятия посвящены различным эпохам и стилям — от военной и танцевальной музыки XVIII—XX вв. до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.

Отличительная особенность нынешнего фестиваля: его гостями наряду с прославленными взрослыми коллективами станут сразу несколько детских духовых оркестров из Центрального региона России.

6 сентября

15.00 — Тула, площадь перед музеем оружия

«Барабан шоу» образцового художественного коллектива, детско-юношеского оркестра духовых и ударных инструментов «Юнга» (г. Новороссийск)

17.30 — Тула, ЦПКиО им. Белоусова, Центральная эстрада

Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» (г. Тула)

18.00 — Тула, площадь перед памятником Льва Толстого

Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район)

18.00 — Тульский кремль

Образцовый духовой оркестр Детской школы искусств посёлка Бавлены (Владимирская область)

Детский духовой оркестр и Ансамбль барабанщиков Эстрадно-джазовой студии «А&Б» Центра детей и юношества (г. Ярославль)

18.00 — Новомосковск, Городской дворец культуры

Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии

7 сентября

15.40 — Тула, проспект Ленина

Парадное шествие оркестров по проспекту Ленина от Филармонии

16.00 — Тула, площадь Ленина

Парад духовых оркестров. Дирижёр — художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра города Одинцово, полковник Андрей Балин

19.00 — Тула, площадь перед памятником Льва Толстого

Концерт Губернаторского духового оркестра

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фанфары Тульского кремляфестиваль духовых оркестров

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
В Туле состоялись соревнования по спортивному ориентированию
В Туле состоялись соревнования по спортивному ориентированию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.