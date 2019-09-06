Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»: полная афиша
Мероприятие состоится 6 и 7 сентября.
III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» пройдет в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и создания Большой Засечной черты и будет приурочен ко Дню города Тулы.
Музыкальные программы мероприятия посвящены различным эпохам и стилям — от военной и танцевальной музыки
Отличительная особенность нынешнего фестиваля: его гостями наряду с прославленными взрослыми коллективами станут сразу несколько детских духовых оркестров из Центрального региона России.
15.00 — Тула, площадь перед музеем оружия
«Барабан шоу» образцового художественного коллектива, детско-юношеского оркестра духовых и ударных инструментов «Юнга» (г. Новороссийск)
17.30 — Тула, ЦПКиО им. Белоусова, Центральная эстрада
Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» (г. Тула)
18.00 — Тула, площадь перед памятником Льва Толстого
Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район)
18.00 — Тульский кремль
Образцовый духовой оркестр Детской школы искусств посёлка Бавлены (Владимирская область)
Детский духовой оркестр и Ансамбль барабанщиков Эстрадно-джазовой студии «А&Б» Центра детей и юношества (г. Ярославль)
18.00 — Новомосковск, Городской дворец культуры
Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии
15.40 — Тула, проспект Ленина
Парадное шествие оркестров по проспекту Ленина от Филармонии
16.00 — Тула, площадь Ленина
Парад духовых оркестров. Дирижёр — художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра города Одинцово, полковник Андрей Балин
19.00 — Тула, площадь перед памятником Льва Толстого
Концерт Губернаторского духового оркестра