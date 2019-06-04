«МамПарад» в историческом центре Тулы: полная афиша

Фото из архива Myslo.

9 июня гостей ждет ежегодное карнавальное шествие семей и наряженных колясок, а еще море развлечений для детей и взрослых.

Это яркий и интерактивный семейный праздник на открытом воздухе для семей с детьми. В этом году основной темой «МамПарада» стали театр и маскарад. Для гостей будут работать основная и малая сцены, где покажут не только конкурсные программы «МамПарада», но и театральные постановки.

По традиции, ключевым событием праздника станет карнавальное шествие, в котором принимают участие целые семьи. Сбор и регистрация состоится на Казанской набережной около Наугольной башни кремля (рядом с большими качелями) в 10.00. Праздничная колонна стартует в 11.00 и проследует в сторону Тульского кремля.

Официальное открытие «МамПарада» состоится на кремлевской сцене в 11.15.

С 11.00 на Соборной и Богоявленской площадях Тульского кремля начнут работать тематические зоны. Юные гости смогут пройти увлекательные мастер-классы по слаймам и моделированию танка Т-34 и росписи пряника, сделать аквагрим, принять участие в спортивных и компьютерных игр и построить гигантскую уличную башню Дженга.

Мамочки тоже найдут себе занятие по душе. Для них будет работать зона массажа и фитнеса, школа ремонта и лекторий в шатре Nestle с практикующим врачом-педиатром, диетологом и медицинским блогером.

Лекции

11.00 Как правильно ввести прикорм малышу

11.30 Викторина «Мы на старте»

12.30 Как правильно организовать питание после года

13.00 Викторина «Расширяем рацион»

14.00 Как правильно ввести прикорм малышу

14.30 Викторина «Мы на старте»

15.30 Как правильно организовать питание после года

16.00 Викторина «Расширяем рацион»

Основная сцена

11.30 Конкурсная программа (регистрация до 7 июня. Оставить заявку можно на сайте мероприятия) и выступления творческих коллективов:

ансамбль эстрадного танца «Звездный экспресс»;

хореографическая школа-студия при ТОККиИ;

народный фольклорный ансамбль «Карусель»;

номер «На стиле», танцевальный коллектив Just Dance;

театр-студия современного танца «Силентиум»;

ансамбль современного танца Fusion;

показательные выступления по зумбе;

танец «В гостях у сказки», студия досуга и развития «УМНИЧКА» (Венев).

13.15 Награждение победителей Парада колясок и наряженных экипажей, слингоконкурса (основная сцена).

13.30 Регистрация гонки на толокарах (около основной сцены).

14.00 Гонка на толокарах (около основной сцены).

14.50 Интерактивный спектакль «Маленький принц» по одноименному рассказу Антуана де Сент-Экзюпери, молодежный театр-студия «МЮСЛИ».

Малая сцена (рядом с кафе «Блинная»)

В перерывах между спектаклями — выступления чтецов.

11.15 Миниатюра «Квартет» по мотивам басни И. А. Крылова . Театральная студия «Мистерия» (Алексин), МБУ ДО «ДДТ».

11.45 Театрализованная постановка по пьесе-сказке С. Я. Маршака «Теремок». Образцовый коллектив театр-студия «Этюд».

12.30 Театрализованная постановка «Привет, мартышка!» по мотивам произведения Г. Остера. Образцовый коллектив театр-студия «Этюд».



13.00 Рассказы про «Ежика и Медвежонка» Сергея Козлова. Анна Терешина, режиссер, актриса Нового театра и руководитель детской театральной

студии «Бенефис» при ДК «Ясная Поляна».

13.45 Молодежный театр-студия «МЮСЛИ».

«МамПарад» традиционно проводится при поддержке правительства Тульской области и администрации города Тулы.