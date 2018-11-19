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12 мюзиклов

12 мюзиклов

12 декабря, на сцене Городского концертного зала состоится грандиозное шоу «12 мюзиклов». Вдохновитель и продюсер этого уникального проекта, Владимир Дыбский, сам солировавший в Notre Dame de Paris и «Графе Монте Кристо», поставил перед собой нелегкую, но весьма благородную задачу. Соединить в один, целостный ряд, разные, по сюжету и музыкальной стилистике произведения и, главное, — познакомить зрителя с лучшими образцами такого жанра, как мюзикл.

«12 мюзиклов» — это настоящая театрализованная сказка с шикарными костюмами, великолепной хореографией и цирковыми номерами, которые, тем не менее, являются лишь драгоценной оправой.

Главной жемчужиной шоу являются блистательные вокальные номера в исполнении известных артистов: Теоны Дольниковой, Анастасии Гончар, Алексея Лосихина, Валерия Анохина, Карине Асирян, Антона Дерова и многих других.

Плюс — потрясающий балет и высокопрофессиональные музыканты. Один из них — Владими Ветт, с помощью божественной скрипки которого, номера плавно перетекают один в другой и эта непрерывная линия, держит зрителя в восхищенном напряжении с первой до последней минуты.

Добавьте к этому великую музыку «Призрака Оперы», «Кошек», «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Бомбейской мечты», и других знаменитых мюзиклов, и станет ясно — пропустить такое невозможно!!!

В 2011-ом году шоу было впервые представлено публике, и с тех пор, неизменно встречает бурный приём и восторг зрителей. Потому что, это не просто шоу и, уж тем более, не просто концерт.

Дополнительная информация по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 декабря 2018, среда
19:00
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