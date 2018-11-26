Пьяный туляк угнал автомобиль вместе с женщиной

Тулячка не растерялась и незаметно набрала номер знакомого, включив громкую связь. Собеседник всё понял, позвонил в полицию и сам помчался за угонщиком.

25 ноября вечером на улице Руднева пьяный туляк решил угнать автомобиль. Такая мысль ему пришла в голову, когда он увидел женщину, садящуюся в машину «Киа Рио».

Злоумышленник угрожал избить автоледи, если она не отдаст ему транспортное средство. Женщина выполнила требование угонщика. Он сел за руль, а законную владелицу авто усадил на пассажирское сиденье.

Женщина не растерялась: она сумела незаметно набрать номер своего близкого знакомого, включив при этом громкую связь.

Тулячка завязала разговор с угонщиком, называя при этом маршрут, по которому они передвигаются. Телефонный собеседник понял, что происходит, и позвонил в полицию. А злоумышленник тем временем не догадывался, что кто-то в курсе его преступления.

– Знакомый потерпевшей на собственном автомобиле стал перемещаться к месту предполагаемого движения угнанной машины. Также по этому маршруту направились и полицейские. Мужчина смог обнаружить транспортное средство и принять меры для его остановки. Находившегося за рулём угонщика задержали сотрудники полиции, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, законная владелица автомобиля не пострадала. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ (угон). 45-летний подозреваемый задержан.