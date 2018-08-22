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Туляков научат ткать пояса и коврики
Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области.

Туляков научат ткать пояса и коврики

Фольклорный праздник и мастер-классы пройдут в «Текстильной слободе» ремесленного двора «Добродей».

25 августа с 12.00 до 17.00 на территории ремесленного двора «Добродей» состоится народный праздник «Субботея». На этот раз главные события развернутся в «Текстильной слободе».

Гостей праздника научат ткать текстильные пояса, делать декоративные коврики, тряпичных кукол, а также плести браслеты из бисера, украшать набойными узорами салфетки и кисеты.

Организаторы подготовили специальное мастер-шоу на ткацком стане ХIХ века.

Также все желающие увидят коллекции реконструкций подлинных старинных украшений из бисера «Узоры о судьбе и о надежде». Более 150 лет назад их оригиналы органично дополняли русский народный костюм в различных губерниях Центральной России.

По традиции встречать гостей будет гусь-блогер Добрыня.

С 12.00 до 15.00 маленькие гости двора «Добродей» увидят мультсериал «Джинглики» (0+) в кинотеатре под открытым небом.

Вход на мероприятия свободный.

Ремесленный двор «Добродей»: ул. 9 Мая, 1 а, б, тел. 35-25-00.

Подробности на сайте.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:45 +2
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