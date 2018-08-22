В Туле на набережной Упы появилась уникальная спортплощадка для занятий фитнесом и бодибилдингом

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В ближайшее время здесь пройдут открытые тренировки и мастер-классы.

22 августа на набережной Упы со стороны Пролетарского моста открылась площадка для занятий кроссфитом и силовыми видами спорта. Заниматься спортом здесь могут люди разного возраста и уровня физической подготовки.

Официальное открытие спортплощадки запланировано в сентябре. В это время здесь пройдут спортивные соревнования, открытые тренировки и мастер-классы по ведущим направлениям совместно с федерацией функционального многоборья, федерацией пауэрлифтинга и др.

Площадка доступна круглосуточно и абсолютно бесплатно, оборудование не уступает полноценному спортивному залу.

Все желающие могут в свободном доступе заниматься не только спортивной гимнастикой, но и бодибилдингом, фитнесом, кроссфитом, гиревым спортом, пауэрлифтингом и армреслингом.

Также для удобства туляков здесь организовано освещение и видеонаблюдение. А в ближайшее время на площадке появится специальное резиновое покрытие.