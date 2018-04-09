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17-летний туляк ушел из кафе в чужой куртке

17-летний туляк ушел из кафе в чужой куртке

Полиция установила злоумышленника по камерам видеонаблюдения.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже одежды. По предварительным данным, в кафе одного из торговых центров мужчина украл куртку, висящую на стуле без присмотра. Законный владелец обнаружил отсутствие верхней одежды лишь спустя продолжительное время. 

- Прибывшие на место происшествия полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. После их просмотра сотрудники полиции установили способ совершения кражи, а также предполагаемого подозреваемого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Похитителем оказался 17-летний парень. У него обнаружена и изъята чужая куртка. Он признался в содеянном. В отделе полиции «Центральный» устанавливают все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:42 +1
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