В Туле пройдет митинг, посвященный памяти Бориса Немцова
Мероприятие согласовано с городской администрацией.
25 февраля в Туле возле стадиона «Штамп» (на площадке перед Баташевским садом) с 11.00 до 14.00 пройдет митинг, посвященный памяти Бориса Немцова. Отметим, что мероприятие согласовано с администрацией города. В этот день по всей стране пройдут акции памяти.
Напомним, политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.
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