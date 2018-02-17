В Туле пройдет митинг, посвященный памяти Бориса Немцова

25 февраля в Туле возле стадиона «Штамп» (на площадке перед Баташевским садом) с 11.00 до 14.00 пройдет митинг, посвященный памяти Бориса Немцова. Отметим, что мероприятие согласовано с администрацией города. В этот день по всей стране пройдут акции памяти.

Напомним, политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.



Подробнее: https://www.newsru.com/russia/16feb2018/nemtsovregions.html