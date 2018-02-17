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В Туле пройдет митинг, посвященный памяти Бориса Немцова

В Туле пройдет митинг, посвященный памяти Бориса Немцова

Мероприятие согласовано с городской администрацией.

25 февраля в Туле возле стадиона «Штамп» (на площадке перед Баташевским садом) с 11.00 до 14.00 пройдет митинг, посвященный памяти Бориса Немцова. Отметим, что мероприятие согласовано с администрацией города. В этот день по всей стране пройдут акции памяти.

Напомним, политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. 


Подробнее: https://www.newsru.com/russia/16feb2018/nemtsovregions.html

 

 

 

сегодня, в 13:00 +3
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