В Тульской области с размахом отметят 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева

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Также центром празднования станет Орловская область. На это из федерального бюджета было выделено 346,3 млн рублей.

В Минкультуры России прошло заседание оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева.

В честь юбилея классика российской литературы планируется провести более 40 мероприятий. На это из федерального бюджета было выделено 346,3 млн рублей. Причем большая часть средств предусмотрена на реставрацию объектов культурного наследия на родине писателя, в Орловской области, и в родовом имении Тургенева в Тульской области.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что подготовка к юбилею классика русской литературы ведется в Тульской области с 2015 года. За это время состоялись три ежегодных научно-практических конференции, тульскими театрами поставлено три спектакля по произведениям Ивана Тургенева , оцифрованы произведения писателя и литература о нем. На данный момент продолжается благоустройство в селе Тургенево. В 2016 году отреставрировано мемориальное здание усадьбы — флигель, где жил писатель. В нем была открыта новая экспозиция музея «Бежин луг». В музее установлены два современных мультимедийных комплекса. В прошлом году был издан подарочный сборник произведений писателя «Ваш Тургенев». За счет регионального бюджета поддерживается проведение ежегодных фестивалей и праздников, обменных выставок. Также в родовом имении российского классика проходят спортивные мероприятия – легкоатлетический пробег «Охотничьи тропы Тургенева», Тургеневский шахматный турнир, лыжные соревнования и др.

Музей проводит большую работу, взаимодействуя с туроператорами и образовательными учреждениями.

В 2018 году музей-заповедник «Бежин луг» включен в региональный проект в сфере детского образовательного туризма «Музейный марафон».

В честь юбилея со дня рождения писателя в Тульской области запланировано 180 мероприятий. Самым масштабным из них в 2018 году станет праздник на Бежином лугу 21 июля. А 3 сентября 2018 года, в День памяти писателя, пройдут межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная Тургеневу, и Тургеневский железнодорожный тур «Тула-Плавск (с открытием новой экспозиции)-Чернь (с открытием памятника Тургеневу)-Спасское-Лутовиново-Орел».