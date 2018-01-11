Жителя Кимовского района оштрафовали за свастику на странице «ВКонтакте»

Киреевской межрайонной прокуратурой проведена проверка законодательства о противодействии экстремизму. Из ЦПЭ УМВД России по Тульской области поступила информация о том, что на личной странице социальной сети «ВКонтакте» жителем Киреевского района размещены фотоизображения, содержащие нацистскую свастику.

В соответствии с действующим законодательством, в России запрещается использование нацистской символики в любой форме – она оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Учитывая, что страница в социальной сети является публичной, размещенные материалы открыты для доступа, в действиях пользователя содержатся признаки административного правонарушения.

По результатам проверки было возбуждено административное дело. Постановлением Киреевского районного суда нарушителю назначен штраф в размере 1500 рублей. Изображения, содержащие нацистскую свастику, со страницы удалены.