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Тульские музеи приглашают жителей города на военно-патриотическую экскурсию
Фото culture.ru

Тульские музеи приглашают жителей города на военно-патриотическую экскурсию

Пилотный маршрут «На тульском направлении» пройдет 10 декабря.

Сотрудники Тульского военно-исторического музея разработали пилотный проект туристического маршрута «На тульском направлении».

Маршрут включает экскурсию по вагонам уникального бронепоезда №13, квест «Рабочий город сражается!», где участники попробуют себя в роли представителей различных воинских подразделений, защищавших город осенью 1941 года, и интерактивную экспозицию Музея обороны Тулы.

Под сигналы воздушной тревоги, грохот от разрывов снарядов участники перенесутся в атмосферу боя, узнают хронологию событий Тульской оборонительной операции, о подготовке жителей города, основных военных действиях, своими воспоминаниями поделятся очевидцы тех событий.

Сбор группы 10 декабря в 11.45 в холле Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. Возрастная категория 6+. Количество мест ограничено.

Предварительная запись по телефонам: 56-14-48, 8(920) 780-80-95, 8(920) 273-28-77.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:41 0
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