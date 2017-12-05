Тульские музеи приглашают жителей города на военно-патриотическую экскурсию
Пилотный маршрут «На тульском направлении» пройдет 10 декабря.
Сотрудники Тульского военно-исторического музея разработали пилотный проект туристического маршрута «На тульском направлении».
Маршрут включает экскурсию по вагонам уникального бронепоезда №13, квест «Рабочий город сражается!», где участники попробуют себя в роли представителей различных воинских подразделений, защищавших город осенью 1941 года, и интерактивную экспозицию Музея обороны Тулы.
Под сигналы воздушной тревоги, грохот от разрывов снарядов участники перенесутся в атмосферу боя, узнают хронологию событий Тульской оборонительной операции, о подготовке жителей города, основных военных действиях, своими воспоминаниями поделятся очевидцы тех событий.
Сбор группы 10 декабря в 11.45 в холле Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. Возрастная категория 6+. Количество мест ограничено.
Предварительная запись по телефонам: 56-14-48, 8(920) 780-80-95, 8(920) 273-28-77.