В Туле прошел фестиваль любительских театров

В Туле состоялся второй этап конкурса «Театральное многообразие», организованный депутатом Госдумы Наталией Пилюс в рамках партийных проектов «Театры малых городов» и «Театры — детям».

В этом году в отборе приняли участие 27 коллективов из 14 муниципальных образований. Из них жюри выбрало пять лучших коллективов, которые приехали в Тулу на финал. Это артисты разных возрастов — студенты, школьники и взрослые, посвящающие все свободное время главному хобби — театру.

Пять отрывков из разножанровых спектаклей, оригинальные режиссерские идеи и их воплощение — эти любительские постановки получили высокие оценки профессионалов и зрительское признание. Любительские театры стали составной частью культурной жизни региона.

Перед показом финальной программы к ее участникам обратилась Наталия Пилюс:

- Культура является национальным приоритетом. На Омском форуме в этом году серьезное внимание было уделено театральному искусству. По итогам форума был создан партийный проект «Театры-детям», федеральным координатором которого я являюсь. В рамках проекта впервые в современной истории выделяются субсидии не только на укрепление материально-технической базы театров и новые постановки, но и на гастрольную деятельность. Для детских театров и театров кукол это признание роли театров в вопросе формирования всесторонне развитой личности.

Тульский академический театр драмы, который гостеприимно принимает фестиваль — ровесник Тульской губернии. В декабре нашему драматическому театру исполняется 240 лет, и сегодняшние фестивальные работы — подарок от нашего проекта юбиляру, а для участников проекта большая честь выступать на главной театральной сцене нашего региона, — сказала Наталия Пилюс.

Представленные на суд жюри постановки удивили своей разноплановостью и креативным подходом. Фестиваль объединил молодежные и взрослые коллективы.

Первое место поделили два коллектива. Победителями стали театр-студия «Этюд» из Тулы, показавший литературно-пластическую композицию «На белом листочке» и театральный коллектив «Кукарямба» из Ясногорска, выступивший с отрывком спектакля «Сахарный ребенок».

Дипломом лауреата награждена театральная студия «Эмоция» из Узловой, представившая постановку «Любовь к одному апельсину». Благодарственные письма за участие получили театральная студия «Вдохновение» из Суворова с водевилем «Стихийное бедствие или захочешь замуж-запоешь» и студия «Арго» из Новомосковска.